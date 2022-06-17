Минобороны: в Украине проходит мобилизация, разбивать ее на волны – нецелесообразно
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Сегодня в Украине проходит общенациональная мобилизация, разбивать ее на волны нецелесообразно. Об этом на брифинге в пятницу сказал представитель министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
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"Что касается мобилизации – нецелесообразно мобилизацию разбивать на какие-то этапы и волны. Такого не существует”, - заявил Мотузяник.
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Он отметил, что мобилизация продолжается по соответствующему указу президента и из-за введения в стране военного положения.
“По состоянию на сегодняшний день мобилизационные мероприятия продолжаются, и они будут продолжаться, сколько это будет необходимо, чтобы доукомплектовать подразделения Вооруженных сил Украины, а также подразделения других сил обороны, которые сегодня защищают нашу страну. Этот процесс продолжается”, - добавил спикер.
Напомним
Ранее в Министерстве обороны сообщили, что мобилизация мужчин в Украине идет по плану, мобилизация женщин – это российские фейки.