Міноборони США: ЗСУ мають знайти слабкі місця в обороні ворога для успішного контрнаступу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Збройні сили України для успішного контрнаступу мають виявити слабкі місця в обороні окупантів. Про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін у брифінгу, пише УНН.
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"Широко відомо, що росія звела оборону вздовж окупованих територій в багатьох випадках - глибоку оборону. Ми спостерігаємо кілька ліній укріплень, ровів, "зубів дракона", підготовлених позицій тощо", - зазначив міністр оборони США.
Водночас за словами Остіна, ворогу доводиться стримувати наступ на досить значній території.
"Отже, вони (росіяни – ред.), очевидно, не можуть бути сильними у всіх місцях. Тому солдати ЗСУ повинні знайти ті переваги, якими вони можуть скористатися", - наголосив глава Пентагону.
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