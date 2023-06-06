Минобороны США: ВСУ должны найти слабые места в обороне врага для успешного контрнаступления

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"Широко известно, что россия возвела оборону вдоль оккупированных территорий во многих случаях - глубокую оборону. Мы наблюдаем несколько линий укреплений, рвов, "зубов дракона", подготовленных позиций и т.д.", - отметил министр обороны США.

В то же время, по словам Остина, врагу приходится сдерживать наступление на довольно значительной территории.

"Следовательно, они (россияне – ред.), очевидно, не могут быть сильными во всех местах. Поэтому солдаты ВСУ должны найти те преимущества, которыми они могут воспользоваться", - подчеркнул глава Пентагона.

Напомним

Координатор Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что поставки Украине систем противовоздушной обороны являются приоритетом для Соединенных Штатов.