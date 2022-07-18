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Міноборони росії вперше назвало ім'я командувача групи військ рф "схід" в Україні

Міноборони росії вперше назвало ім'я командувача групи військ рф "схід" в Україні

Київ • УНН

 • 225480 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. Міноборони рф вперше назвало ім'я командувача російської групи військ "Схід", що бере участь у війні проти України. Це генерал-лейтенант рустам мурадов, пише УНН

Цитата

"На командному пункті командувач угрупування "схід" генерал-лейтенант рустам мурадов доповів голові російського військового відомства про поточну обстановку та хід виконання поставлених бойових завдань щодо розгрому сил противника у зоні відповідальності", - йдеться в повідомленні міноборони рф.

Деталі

мурадов народився 1973 року в Дагестані, за національністю табасаранець. У 2016 році був представником росії у СЦКК (Спільний російсько-український центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін) на Донбасі, у 2017-му — військовий радник у Сирії.

З кінця 2018 року мурадов є заступником командувача військ південного військового округу збройних сил рф, у 2020-му отримав звання генерал-лейтенант.

У лютому 2022 року мурадов потрапив під персональні санкції Європейського Союзу.

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