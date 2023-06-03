Міноборони: понад 60 тисяч жінок стоять на захисті України, 42 тис. з них - військові
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. На захисті України стоять понад 60 тисяч жінок, при чому понад 42 тисяч з них – жінки-військовослужбовці. Про це інформує Міноборони, пише УНН.
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"Понад 60 тисяч жінок стоять на захисті України. Більше 42 тисяч з них – жінки-військовослужбовці. Ця цифра постійно збільшується, адже у відповідь на російське вторгнення значна кількість українських жінок долучилася до лав ЗСУ", - повідомили в оборонному відомстві.
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Сприяють цьому, за даними Міноборони, також суттєві зрушення в українському законодавстві, які дозволяють жінкам повною мірою реалізувати себе у війську. "Вони тримають оборону нарівні з чоловіками, воюють, ризикують і, на жаль, віддають свої життя. Вони – взірець відваги та відданості для всього світу!" - ідеться у повідомленні.
Доповнення
Для порівняння, у 2021 році, до початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну, кількість жінок у лавах Збройних Сил становила близько 30 тисяч.