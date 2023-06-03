Минобороны: более 60 тысяч женщин стоят на защите Украины, 42 тыс. из них - военные
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. На защите Украины стоят более 60 тысяч женщин, причем более 42 тысяч из них – женщины-военнослужащие. Об этом информирует Минобороны, пишет УНН.
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"Более 60 тысяч женщин стоят на защите Украины. Более 42 тысяч из них – женщины-военнослужащие. Эта цифра постоянно увеличивается, ведь в ответ на российское вторжение значительное количество украинских женщин присоединилась к рядам ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве.
Детали
Способствуют этому, по данным Минобороны, также существенные сдвиги в украинском законодательстве, которые позволяют женщинам в полной мере реализовать себя в армии. "Они держат оборону наравне с мужчинами, воюют, рискуют и, к сожалению, отдают свои жизни. Они – образец отваги и преданности для всего мира!" - говорится в сообщении.
Дополнение
Для сравнения, в 2021 году, до начала широкомасштабного вторжения россии в Украину, количество женщин в рядах Вооруженных Сил составляло около 30 тысяч.