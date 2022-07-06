Міноборони поділилося відео бойової роботи українських Су-25

Цитата

"Ми часто розповідаємо про роботу артилерійської зброї, безпілотників, бронетранспортерів та БМП… Але авіація (особливо на відео та ще й з кабіни пілота) потрапляє в стрічку новин вкрай рідко. Командування Повітряних Сил ЗСУ поділилося таким відеороликом з поціновувачами військової авіації", - зазначили у Міноборони, подякувавши військовим льотчикам за оборону неба України.

Доповнення

Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 36,5 тис. осіб, 1600 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.