Міноборони ФРН: Д.Трамп має обрати між демокартією і "дружбою" з В.Путіним
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Міністер оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн закликала новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа зайняти жорстку позицію щодо Росії, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
"Трамп повинен чітко заявити, на якому він боці: на боці закону, світопорядку і демократії, або ж йому байдуже, і він налагоджує свого роду чоловічу дружбу", - сказала голова міноборони ФРН.
Вона також додала, що в розмовах з президентом РФ Володимиром Путіним не можна забувати ані про анексію Криму, ані про бомбардування Алеппо.
Крім того, У.фон дер Ляйен закликала Д.Трампа не ставитись до НАТО як до бізнесу.
"Це не підприємство. Це не той випадок, коли можна сказати: "Минуле мене не хвилює, цінності, які ми представляємо, мені також не важливі, я подивлюся, скільки грошей я можу заробити і чи може вийти вигідна угода". Так не керують країною, і це не принцип НАТО", - наголосила вона.
Під час виборчих перегонів Д.Трамп критично висловлювався щодо НАТО та заявляв, що Вашингтону слід скоротити витрати на НАТО та варто двічі подумати, чи приходити на допомогу своїм союзникам, які не заплатили внески, у разі такої необхідності. Також майбутній президент США неодноразово висловлював своє захоплення російським президентом Володимиром Путіним.