Минобороны ФРГ: Д.Трамп должен выбрать между демократией и "дружбой" с В.Путиным

"Трамп должен четко заявить, на какой он стороне: на стороне закона, миропорядка и демократии, или ему все равно, и он налаживает своего рода мужскую дружбу", - сказала глава Минобороны ФРГ.

Она также добавила, что в разговорах с президентом РФ Владимиром Путиным нельзя забывать ни об аннексии Крыма, ни о бомбардировке Алеппо.

Кроме того, У.фон дер Ляйен призвала Д.Трампа не относиться к НАТО как к бизнесу.

"Это не предприятие. Это не тот случай, когда можно сказать: "Прошлое меня не волнует, ценности, которые мы представляем, мне тоже не важны, я посмотрю, сколько денег я могу заработать и может ли выйти выгодная сделка". Так не руководят страной, и это не принцип НАТО", - подчеркнула она.

Во время избирательной гонки Д.Трамп критически высказывался о НАТО и заявлял, что Вашингтону следует сократить расходы на НАТО и стоит дважды подумать, приходить ли на помощь своим союзникам, которые не заплатили взносы, в случае такой необходимости. Также будущий президент США неоднократно выражал свое восхищение российским президентом Владимиром Путиным.