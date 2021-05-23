Міноборони Британії вважає Росію “загрозою номер один”
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес вважає, що Росія представляє “загрозу номер один” для країни. Про це він сказав The Telegraph, пише УНН.
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“Ми намагалися здійснити деескалацію, ми випробували різні методи, але зараз, поки Росія не змінить свою поведінку, досить складно зрозуміти, куди ми рухаємося”, — сказав Уоллес.
Він заявив, що російські підводні човни “кружляють уздовж усього узбережжя” Сполученого Королівства. У грудні минулого року Військово-морські сили (ВМС) Великобританії спостерігали “значну присутність” російських кораблів поруч з територіальними водами королівства.
Доповнення
У Брюсселі 24 і 25 травня пройде спеціальна зустріч Європейської Ради. Зокрема, будуть говорити про дії Росії і її список “недружніх країн”.
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