Міноборони Британії вважає Росію “загрозою номер один”

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“Ми намагалися здійснити деескалацію, ми випробували різні методи, але зараз, поки Росія не змінить свою поведінку, досить складно зрозуміти, куди ми рухаємося”, — сказав Уоллес.

Він заявив, що російські підводні човни “кружляють уздовж усього узбережжя” Сполученого Королівства. У грудні минулого року Військово-морські сили (ВМС) Великобританії спостерігали “значну присутність” російських кораблів поруч з територіальними водами королівства.

Доповнення

У Брюсселі 24 і 25 травня пройде спеціальна зустріч Європейської Ради. Зокрема, будуть говорити про дії Росії і її список “недружніх країн”.

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