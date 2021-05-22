Лідери країн ЄС збираються зустрітися в понеділок. Обговорять список "недружніх країн" Росії

$41.280.10
45.550.52
ukru
"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року
10:15 • 15639 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
06:34 • 56499 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 141900 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 177920 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 159908 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 159287 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 109544 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 88145 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 210227 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 89548 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
5.8м/с
74%
Популярнi новини

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 93075 перегляди

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 34047 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 46917 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 55960 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 72641 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 177334 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 210213 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 301614 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 466239 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 450105 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 15876 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 40604 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 45527 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 45629 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 46246 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

Лідери країн ЄС збираються зустрітися в понеділок. Обговорять список "недружніх країн" Росії

Київ • УНН

 • 26207 перегляди

КИЇВ. 22 травня. УНН. У Брюсселі 24 і 25 травня пройде спеціальна зустріч Європейської Ради. Зокрема, будуть говорити про дії Росії і її список "недружніх країн". Про це повідомив глава Європейської ради Шарль Мішель в листі, розісланому лідерам ЄС, передає УНН.

Лідери країн ЄС збираються зустрітися в понеділок. Обговорять список "недружніх країн" Росії

Так, вечір понеділка буде присвячений питанням зовнішньої політики.

Цитата

“Як було погоджено під час нашої відеоконференції в березні, ми проведемо стратегічні дебати по Росії. Незаконні і провокаційні кроки Росії тривають як в державах-членах ЄС, так і за їх межами, останній з яких був внесений до списку так званих „недружніх держав“. Подальше обговорення між нами було б корисно оформити звітом Верховного представника та Комісії відповідно до п’ятьох керівних принципів відносин між ЄС і Росією”, - повідомив Мішель.

Також буде розглянуто відносини з Великою Британією після набрання чинності 1 травня 2021 року Угоди про торгівлю та співробітництво між ЄС і Великою Британією.

“Що стосується інших питань зовнішньої політики, ми коротко торкнемося ситуації на Близькому Сході, а також підготовки до інституційного саміту ЄС-США, що відбудеться в середині червня”, — розповів Мішель.

У вівторок обговорення буде обертатися навколо нагальних проблем COVID і клімату.

Що було раніше

Мішель заявив, що рішення російського уряду щодо переліку недружніх іноземних держав є черговим кроком до ескалації і підривом дипломатичних відносин.

Контекст

Уряд Росії затвердив перелік недружніх іноземних держав, в нього увійшли тільки США і Чехія.

23 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ, що обмежує прийом на роботу до дипломатичних представництв недружніх Росії країн. Глава МЗС Сергій Лавров пояснив, що уряд представить перелік таких держав найближчим часом. Офіційний представник відомства Марія Захарова уточнила, що у нього будуть включені США. Міністерство не виключило, що з часом список можуть переглянути.

В одній з версій списку — була також і Україна.

Рішення про обмеження “недружніх держав” було прийнято після того, як відразу кілька країн з різних причин оголосили про висилку російських дипломатів. Першими стали США, які вислали десять дипломатичних співробітників в рамках нових санкцій проти Москви. Приводом для нових заходів стали спроби втрутитися у вибори і причетність до хакерських атак на інфраструктуру США, в яких Вашингтон звинуватив Росію.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Brent
$63.89
Bitcoin
$81,757.50
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.77
Золото
$3,137.59
Ethereum
$1,595.36