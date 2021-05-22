Лідери країн ЄС збираються зустрітися в понеділок. Обговорять список "недружніх країн" Росії

Так, вечір понеділка буде присвячений питанням зовнішньої політики.

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“Як було погоджено під час нашої відеоконференції в березні, ми проведемо стратегічні дебати по Росії. Незаконні і провокаційні кроки Росії тривають як в державах-членах ЄС, так і за їх межами, останній з яких був внесений до списку так званих „недружніх держав“. Подальше обговорення між нами було б корисно оформити звітом Верховного представника та Комісії відповідно до п’ятьох керівних принципів відносин між ЄС і Росією”, - повідомив Мішель.

Також буде розглянуто відносини з Великою Британією після набрання чинності 1 травня 2021 року Угоди про торгівлю та співробітництво між ЄС і Великою Британією.

“Що стосується інших питань зовнішньої політики, ми коротко торкнемося ситуації на Близькому Сході, а також підготовки до інституційного саміту ЄС-США, що відбудеться в середині червня”, — розповів Мішель.

У вівторок обговорення буде обертатися навколо нагальних проблем COVID і клімату.

Що було раніше

Мішель заявив, що рішення російського уряду щодо переліку недружніх іноземних держав є черговим кроком до ескалації і підривом дипломатичних відносин.

Контекст

Уряд Росії затвердив перелік недружніх іноземних держав, в нього увійшли тільки США і Чехія.

23 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ, що обмежує прийом на роботу до дипломатичних представництв недружніх Росії країн. Глава МЗС Сергій Лавров пояснив, що уряд представить перелік таких держав найближчим часом. Офіційний представник відомства Марія Захарова уточнила, що у нього будуть включені США. Міністерство не виключило, що з часом список можуть переглянути.

В одній з версій списку — була також і Україна.

Рішення про обмеження “недружніх держав” було прийнято після того, як відразу кілька країн з різних причин оголосили про висилку російських дипломатів. Першими стали США, які вислали десять дипломатичних співробітників в рамках нових санкцій проти Москви. Приводом для нових заходів стали спроби втрутитися у вибори і причетність до хакерських атак на інфраструктуру США, в яких Вашингтон звинуватив Росію.