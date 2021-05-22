Лидеры стран ЕС собираются встретиться в понедельник. Обсудят список "недружественных стран" России

Так, вечер понедельника будет посвящен вопросам внешней политики.

Цитата

“Как было согласовано во время нашей видеоконференции в марте, мы проведем стратегические дебаты по России. Незаконные и провокационные шаги России продолжаются как в государствах-членах ЕС, так и за их пределами, последний из которых был внесен в список так называемых „недружественных государств“. Дальнейшее обсуждение между нами было бы полезно оформить отчетом Верховного представителя и Комиссии в соответствии с пятью руководящими принципами отношений между ЕС и Россией”, — сообщил Мишель.

Также будет рассмотрены отношения с Великобританией после вступления в силу 1 мая 2021 года Соглашения о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией.

“Что касается других вопросов внешней политики, мы кратко коснемся ситуации на Ближнем Востоке, а также подготовки к предстоящему в середине июня институциональному саммиту ЕС-США”, — рассказал Мишель.

Во вторник обсуждение будет вращаться вокруг насущных проблем COVID и климата.

Что было раньше

Мишель заявил, что решение российского правительства касательно перечня недружественных иностранных государств является очередным шагом к эскалации и подрывом дипломатических отношений.

Контекст

Правительство России утвердило перечень недружественных иностранных государств, в него вошли только США и Чехия.

23 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, ограничивающий прием на работу в дипломатические представительства недружественных России стран. Глава МИД Сергей Лавров пояснил, что правительство представит перечень таких государств в ближайшее время. Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что у него будут включены США. Министерство не исключил, что со временем список могут пересмотреть.

В одной из версий списке — была также и Украина.

Решение об ограничении “недружественных государств” было принято после того, как сразу несколько стран по разным причинам объявили о высылке российских дипломатов. Первыми стали США, которые выслали десять дипломатических сотрудников в рамках новых санкций против Москвы. Поводом для новых мер стали попытки вмешаться в выборы и причастность к хакерским атакам на инфраструктуру США, в которых Вашингтон обвинил Россию.