Голова МЗС Великої Британії: Росія приховує міжнародних злочинців

Цитата

За словами Раабе, ворожі злочинні угруповання, які, в тому числі, підтримуються іноземними державами, загрожують британському суспільству й демократії.

“Давайте внесемо ясність: коли в таких державах, як Росія, є злочинці, які діють з їх території, влада зобов’язана переслідувати їх, а не приховувати”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

У поширеній заяві британського міністерства закордонних справ йдеться, що Рааб запропонує партнерам створити відкритий і безпечний кіберпростір. Для цього необхідно буде укласти широку міжнародну угоду, де будуть прописані правила реагування на шкідливі кібератаки окремих країн.

Що передувало

На початку травня, під час саміту G7, міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб заявив, що країни “Групи семи” розглянуть пропозицію про створення механізму швидкого реагування для протидії російській пропаганді та дезінформації.