Глава МИД Великобритании: Россия скрывает международных преступников
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Россия недостаточно активно борется с нарушителями международных законов и даже покрывает преступников на своей территории. Об этом говорится в тезисах к речи британского министра иностранных дел Доминика Рааба, с которыми он выступит 12 мая на на конференции Национального центра кибербезопасности, передает УНН.
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По словам Раабе, враждебные преступные группировки, которые, в том числе, поддерживаются иностранными государствами, угрожают британскому обществу и демократии.
“Давайте внесем ясность: когда в таких государствах, как Россия, есть преступники, которые действуют с их территории, власть обязана преследовать их, а не скрывать”, — говорится в сообщении.
Детали
В распространенном заявлении британского министерства иностранных дел говорится, что Рааб предложит партнерам создать открытое и безопасное киберпространство. Для этого необходимо будет заключить широкое международное соглашение, где будут прописаны правила реагирования на вредные кибератаки отдельных стран.
Что предшествовало
В начале мая, во время саммита G7, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что страны “Группы семи” рассмотрят предложение о создании механизма быстрого реагирования для противодействия российской пропаганде и дезинформации.