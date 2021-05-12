Глава МИД Великобритании: Россия скрывает международных преступников

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По словам Раабе, враждебные преступные группировки, которые, в том числе, поддерживаются иностранными государствами, угрожают британскому обществу и демократии.

“Давайте внесем ясность: когда в таких государствах, как Россия, есть преступники, которые действуют с их территории, власть обязана преследовать их, а не скрывать”, — говорится в сообщении.

Детали

В распространенном заявлении британского министерства иностранных дел говорится, что Рааб предложит партнерам создать открытое и безопасное киберпространство. Для этого необходимо будет заключить широкое международное соглашение, где будут прописаны правила реагирования на вредные кибератаки отдельных стран.

Что предшествовало

В начале мая, во время саммита G7, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что страны “Группы семи” рассмотрят предложение о создании механизма быстрого реагирования для противодействия российской пропаганде и дезинформации.