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Минобороны Британии считает Россию "угрозой номер один"

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 мая. УНН. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что Россия представляет “угрозу номер один” для страны. Об этом он сказал The Telegraph, пишет УНН.

Минобороны Британии считает Россию "угрозой номер один"

Цитата

“Мы пытались осуществить деэскалацию, мы испытали различные методы, но сейчас, пока Россия не изменит свое поведение, достаточно сложно понять, куда мы движемся”, — сказал Уоллес.

Он заявил, что российские подводные лодки “кружат вдоль всего побережья” Соединенного Королевства. В декабре прошлого года Военно-морские силы (ВМС) Великобритании наблюдали “значительное присутствие” российских кораблей рядом с территориальными водами королевства.

Дополнение

В Брюсселе 24 и 25 мая пройдет специальная встреча Европейского Совета. В частности, будут говорить о действиях России и ее список “недружественных стран”.

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