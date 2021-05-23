Минобороны Британии считает Россию "угрозой номер один"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что Россия представляет “угрозу номер один” для страны. Об этом он сказал The Telegraph, пишет УНН.
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“Мы пытались осуществить деэскалацию, мы испытали различные методы, но сейчас, пока Россия не изменит свое поведение, достаточно сложно понять, куда мы движемся”, — сказал Уоллес.
Он заявил, что российские подводные лодки “кружат вдоль всего побережья” Соединенного Королевства. В декабре прошлого года Военно-морские силы (ВМС) Великобритании наблюдали “значительное присутствие” российских кораблей рядом с территориальными водами королевства.
Дополнение
В Брюсселе 24 и 25 мая пройдет специальная встреча Европейского Совета. В частности, будут говорить о действиях России и ее список “недружественных стран”.
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