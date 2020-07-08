Міноборони: 25 українських військових проходять службу на посадах у НАТО

"Як повідомили в Генеральному штабі ЗС України, на цей час 25 українських військовослужбовців виконують службові обов’язки на посадах у штабах та інших органах військового управління Альянсу", - повідомили в МОУ.

Зазначається, що, зокрема, 7 українських військовослужбовців виконують службові обов‘язки на посадах у 6-ти штабах та інших органах військового управління Альянсу - Міжнародному військовому штабі НАТО, Стратегічних командуваннях НАТО з трансформації та операцій, Офісі стандартизації НАТО та інших штабах регіонального рівня.

Ще 18 представників ЗС України виконують службові обов’язки на посадах у складі командування спільної литовсько-польсько-української військової частини імені Великого гетьмана Костянтина Острозького в Любліні.

"Як правило, виконання службових завдань на зазначених посадах пов’язано з реалізацією різноманітних програм та планів партнерства й військового співробітництва. У рамках нового статусу можна очікувати на звернення НАТО щодо розширення присутності українських військовослужбовців у штабах Альянсу", - додають в Міністерстві.

Нагадаємо, 12 червня Україна отримала статус партнера з розширеними можливостями НАТО.