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Міністр закордонних справ Італії вимагає від Франції вибачень за образи

Міністр закордонних справ Італії вимагає від Франції вибачень за образи

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Французький уряд має вибачитися, щоб покласти край суперечці про в образливих висловлюваннях Італії, у тому числі про мігрантів, заявив міністр закордонних справ в інтерв'ю, передає УНН.

Днем раніше італійський міністр Антоніо Таджані скасував візит до Парижа після коментарів міністра внутрішніх справ Франції Жеральда Дарманена, які, за словами Таджані, рівносильні "образам" Італії та її прем'єр-міністра Джорджії Мелоні.

Дарманен заявив радіо RMC, що Мелоні "не змогла вирішити міграційні проблеми, через які вона була обрана", і звинуватив її в "брехні" виборцям про те, що вона може покласти край кризі, пов'язаній з зростаючим числом мігрантів, які прибувають на човнах.

Він також порівняв Мелоні з правим французьким лідером Марін Ле Пен, політичним противником президента Франції Еммануеля Макрона. "Вкрай праві мають ваду. Вони брешуть населенню", - сказав Дарманен.

Цитата

"Міністр закордонних справ не може наважитися зробити те, що зробив цей джентльмен", - сказав Таджані газеті Il Corriere della Sera, маючи на увазі Дарманена.

"Якщо хтось ображає безпідставно, щонайменше, що вони можуть зробити, - це вибачитись. У цьому випадку він образив усіх італійців, а також уряд та прем'єр-міністра", - сказав він.

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