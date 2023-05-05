Міністр закордонних справ Італії вимагає від Франції вибачень за образи
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Французький уряд має вибачитися, щоб покласти край суперечці про в образливих висловлюваннях Італії, у тому числі про мігрантів, заявив міністр закордонних справ в інтерв'ю, передає УНН.
Днем раніше італійський міністр Антоніо Таджані скасував візит до Парижа після коментарів міністра внутрішніх справ Франції Жеральда Дарманена, які, за словами Таджані, рівносильні "образам" Італії та її прем'єр-міністра Джорджії Мелоні.
Дарманен заявив радіо RMC, що Мелоні "не змогла вирішити міграційні проблеми, через які вона була обрана", і звинуватив її в "брехні" виборцям про те, що вона може покласти край кризі, пов'язаній з зростаючим числом мігрантів, які прибувають на човнах.
Він також порівняв Мелоні з правим французьким лідером Марін Ле Пен, політичним противником президента Франції Еммануеля Макрона. "Вкрай праві мають ваду. Вони брешуть населенню", - сказав Дарманен.
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"Міністр закордонних справ не може наважитися зробити те, що зробив цей джентльмен", - сказав Таджані газеті Il Corriere della Sera, маючи на увазі Дарманена.
"Якщо хтось ображає безпідставно, щонайменше, що вони можуть зробити, - це вибачитись. У цьому випадку він образив усіх італійців, а також уряд та прем'єр-міністра", - сказав він.