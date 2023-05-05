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Министр иностранных дел Италии требует от Франции извинений за оскорбления

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 мая. УНН. Французское правительство должно извиниться, чтобы положить конец спору об оскорбительных высказываниях Италии, в том числе о мигрантах, заявил министр иностранных дел в интервью, передает УНН.

Днем ранее итальянский министр Антонио Таджани отменил визит в Париж после комментариев министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, которые, по словам Таджани, равносильны "оскорблениям" Италии и ее премьер-министра Джорджии Мелони.

Дарманен заявил радио RMC, что Мелони "не смогла решить миграционные проблемы, из-за которых она была избрана", и обвинил ее во "лжи" избирателям о том, что она может положить конец кризису, связанному с растущим числом мигрантов, прибывающих на лодках.

Он также сравнил Мелони с правым французским лидером Марин Ле Пен, политическим противником президента Франции Эммануэля Макрона. "Крайне правые имеют изъян. Они лгут населению", - сказал Дарманен.

Цитата

"Министр иностранных дел не может осмелиться сделать то, что сделал этот джентльмен", - сказал Таджани газете Il Corriere della Sera, имея в виду Дарманена.

"Если кто-то оскорбляет безосновательно, самое меньшее, что они могут сделать, - это извиниться. В этом случае он оскорбил всех итальянцев, а также правительство и премьер-министра", - сказал он.

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