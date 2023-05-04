Франція звинуватила прем'єр-міністра Італії в нездатності розв'язати міграційну кризу

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У радіоінтерв'ю Джеральд Дарманін сказав, що Італія зіткнулася з "дуже серйозною міграційною кризою" і провів паралелі між Мелоні та французьким ультраправим лідером Марін Ле Пен.

"Мадам Мелоні, ультраправий уряд, обраний друзями мадам Марін Ле Пен, нездатний вирішити міграційні проблеми, на тлі яких її було обрано", - заявив Дарманін радіо RMC.

Відповідаючи на питання про прибуття мігрантів на південно-східний кордон Франції з Італією, Дарманін сказав, що спостерігається "приплив мігруючих людей, особливо дітей".

Його заява прозвучала того ж дня, коли міністр закордонних справ Італії Антоніо Таджані відмінив заплановану подорож до Парижа.

"Я не поїду до Парижа на заплановану зустріч із міністром Колонною", - написав Таджані у Твіттері, маючи на увазі свою французьку колегу Катрін Колонну. Він сказав, що міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманін "ображає уряд та Італію неприйнятно".

Пізніше Париж спробував послабити напруженість, заявивши, що сподівається, що зустріч Таджані з Колонною, яка запланована на вечір четверга, може бути перенесена "найближчим часом". "Уряд Франції бажає працювати з Італією, щоб вирішити загальну проблему потоку мігрантів, що швидко зростає", - йдеться в заяві міністерства закордонних справ Франції. Відносини з Італією "засновані на взаємній повазі між обома країнами та між їхніми лідерами", йдеться у повідомленні.

Доповнення

В останні роки центристський уряд Франції на чолі з президентом Еммануелем Макроном неодноразово конфліктував із вкрай правими італійськими кабінетами міністрів через міграцію.

Останній сплеск напруженості стався у листопаді минулого року, коли Мелоні відмовила гуманітарному кораблю із 230 мігрантами у швартуванні в Італії.

Кораблю дозволили пришвартуватися у Франції, але Париж засудив "неприйнятну" поведінку Риму та призупинив плани прийому 3500 мігрантів з Італії.

На той час Мелоні засудила реакцію Франції як "агресивну та невиправдану".

З того часу відносини покращилися: Макрон і Мелоні зустрічалися у Брюсселі у березні для переговорів.