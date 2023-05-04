Франция обвинила премьер-министра Италии в неспособности решить миграционный кризис

Детали

В радиоинтервью Джеральд Дарманин сказал, что Италия столкнулась с "очень серьезным миграционным кризисом" и провел параллели между Мелони и французским ультраправым лидером Марин Ле Пен.

"Мадам Мелони, ультраправое правительство, избранное друзьями мадам Марин Ле Пен, неспособно решить миграционные проблемы, на фоне которых она была избрана", - заявил Дарманин радио RMC.

Отвечая на вопрос о прибытии мигрантов на юго-восточную границу Франции с Италией, Дарманин сказал, что наблюдается "приток мигрирующих людей, особенно детей".

Его заявление прозвучало в тот же день, когда министр иностранных дел Италии Антонио Таджани отменил запланированную поездку в Париж.

"Я не поеду в Париж на запланированную встречу с министром Колонной", - написал Таджани в Твиттере, имея в виду свою французскую коллегу Катрин Колонну. Он сказал, что министр внутренних дел Жеральд Дарманин "оскорбляет правительство и Италию неприемлемо".

Позже Париж попытался ослабить напряженность, заявив, что надеется, что встреча Таджани с Колонной, которая запланирована на вечер четверга, может быть перенесена "в ближайшее время". "Правительство Франции желает работать с Италией, чтобы решить общую проблему быстро растущего потока мигрантов", - говорится в заявлении министерства иностранных дел Франции. Отношения с Италией "основаны на взаимном уважении между обеими странами и между их лидерами", говорится в сообщении.

Дополнение

В последние годы центристское правительство Франции во главе с президентом Эммануэлем Макроном неоднократно конфликтовало с крайне правыми итальянскими кабинетами министров из-за миграции.

Последний всплеск напряжённости произошёл в ноябре прошлого года, когда Мелони отказала гуманитарному кораблю с 230 мигрантами в швартовке в Италии.

Кораблю разрешили пришвартоваться во Франции, но Париж осудил "неприемлемое" поведение Рима и приостановил планы приема 3500 мигрантов из Италии.

В то время Мелони осудила реакцию Франции как "агрессивную и неоправданную".

С тех пор отношения улучшились: Макрон и Мелони встречались в Брюсселе в марте для переговоров.