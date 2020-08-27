Міністр юстиції Грузії погрожує Саакашвілі затриманням в разі його появи на кордоні

"Ми, звичайно, вітаємо, якщо він знайде сили в Грузії і прибуде до Грузії. Його безсумнівно на кордоні чекає процедура затримання та звичайно ж грузинська в'язниця. Він знаходиться в розшуку, і вироки, винесені проти нього декількома інстанціями, вступили в силу, які він може потім переглянути (перевірити), коли буде знаходиться в грузинській в'язниці", - сказала Цулукіані.

Так, повідомляється що третій президент Грузії сьогодні опублікував відео, в якому він говорить, що повертається.

"Протягом усіх цих семи років не було жодного дня, щоб я не був зацікавлений новинами Грузії, і я точно знаю, моя робота на посаді президента не була марною, і багато з того, що ми створили, до сих пір збереглося і працює, але в той же час, коли я чую новини з Грузії, я точно розумію і знаю, що ми можемо жити набагато краще і кожен грузин може бути багатим і це у нас вийде разом! Я повертаюся!" - сказав Саакашвілі.

Як повідомляв УНН, раніше Саакашвілі висловив думку, що його особа не зникне з європейських радарів, а от Грузія з цієї точки зору знаходиться у великій небезпеці.