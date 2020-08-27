Министр юстиции Грузии грозится Саакашвили задержанием в случае его появления на границе

“Мы, конечно, приветствуем, если он найдет силы в Грузии и прибудет в Грузию. Его несомненно на границе ждет процедура задержания и конечно же грузинская тюрьма. Он находится в розыске, и приговоры, вынесенные против него несколькими инстанциями, вступили в силу, которые он может потом пересмотреть (перепроверить), когда будет находится в грузинской тюрьме”, — сказала Цулукиани.

Так, сообщается что третий президент Грузии сегодня опубликовал видео, в котором он говорит, что возвращается.

“В течение всех этих семи лет не было ни дня, чтобы я не был заинтересован новостями Грузии, и я точно знаю, моя работа на посту президента не была напрасной, и многое из того, что мы создали, до сих пор сохранилось и работает, но в то же время, когда я слышу новости из Грузии, я точно понимаю и знаю, что мы можем жить намного лучше и каждый грузин может быть богатым и это у нас получится вместе! Я возвращаюсь!” — сказал Саакашвили.

Как сообщал УНН, ранее Саакашвили выразил мнение, что его лицо не исчезнет из европейских радаров, а вот Грузия с этой точки зрения находится в большой опасности.