Міністр охорони здоров’я України перевірив на собі “шлях пацієнта” з COVID-19

На першому етапі Степанов зателефонував на номер всеукраїнського контакт-центру МОЗ з протидії поширенню COVID-19 й доповів про перші висновки.

“Терміново вирішуємо проблему підписання декларації з сімейними лікарями онлайн. Людям хворим на COVID-19, необхідна така можливість. Впевнений, що нам вдасться з цим розібратися вже цього тижня”, — зазначив очільник МОЗ.

За словами міністра, на завтра він призначив нараду із заступниками щодо питання створення бази лікарів, які будуть оперативно консультувати пацієнтів, в яких ще немає декларації з сімейним лікарем, щодо лікування коронавірусної хвороби вдома.

“Це справді дуже типова ситуація, коли в людини немає сімейного лікаря, і немає розуміння, до кого звертатися. Інтернет і поради знайомих — не вихід, необхідна фахова допомога”, — написав Степанов.

Крім цього, міністр наголосив на необхідності розробки алгоритму, за яким громадяни, які не підписали декларацію з сімейним лікарем, отримуватимуть консультації фахівця протягом всього терміну лікування.

“Також, виходячи з того, що певна кількість громадян не мають декларацій із сімейним лікарем, необхідно зробити так, щоб вони все ж отримували контакти фахівця, який буде консультувати, призначати ліки та опікуватися станом здоров‘я. Такі лікарі мають бути в усіх регіонах України. Наразі проблем більше, ніж хотілося б, але це реальність. Ми щодня будемо звітувати про вирішення нагальних питань”, — підсумував Степанов.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов отримав позитивний тест на COVID-19 і знаходиться на самоізоляції вдома. Очільник МОЗ продовжує працювати дистанційно, зокрема проводити щоденні брифінги.