Министр здравоохранения Украины проверил на себе “путь пациента” с COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил первые результаты “пути пациента” с COVID-19 на собственном примере. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
На первом этапе Степанов позвонил на номер всеукраинского контакт-центра МОЗ по противодействию распространению COVID-19 и доложил о первых выводах.
“Срочно решаем проблему подписания декларации с семейными врачами онлайн. Людям, больным COVID-19, необходима такая возможность. Уверен, что нам удастся с этим разобраться уже на этой неделе”, — отметил глава Минздрава.
По словам министра, на завтра он назначил совещание с заместителями по вопросу создания базы врачей, которые будут оперативно консультировать пациентов, у которых еще нет декларации с семейным врачом, по лечению коронавирусной болезни дома.
“Это действительно очень типичная ситуация, когда у человека нет семейного врача, и нет понимания, к кому обращаться. Интернет и советы знакомых — не выход, необходима профессиональная помощь”, — написал Степанов.
Кроме этого, министр отметил необходимость разработки алгоритма, по которому граждане, не подписавшие декларацию с семейным врачом, будут получать консультации специалиста в течение всего срока лечения.
“Также, исходя из того, что определенное количество граждан не имеют деклараций с семейным врачом, необходимо сделать так, чтобы они все же получали контакты специалиста, который будет консультировать, назначать лекарства и заниматься состоянием здоровья. Такие врачи должны быть во всех регионах Украины. Сейчас проблем больше, чем хотелось бы, но это реальность. Мы ежедневно будем отчитываться о решении насущных вопросов”, — подытожил Степанов.
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов получил положительный тест на COVID-19 и находится на самоизоляции дома. Глава Минздрава продолжает работать дистанционно, в том числе проводить ежедневные брифинги.