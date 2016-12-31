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Міністр оборони побажав українським воїнам Божої підтримки та перемоги

Міністр оборони побажав українським воїнам Божої підтримки та перемоги

Київ • УНН

 • 9952 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Міністр оборони України Степан Полторак у новорічному привітанні відзначив, що 2016 рік був переломним для Збройних Сил України, для кожного військовослужбовця, а також побажав воїнам Божої підтримки та перемоги, передає УНН.

“Ми завершили стратегічне оборонне планування і приступили до практичної фази реформування Збройних Сил. Нам вдалося виконати практично усі заходи з реформування, що були сплановані на 2016 рік”, — зазначив С.Полторак.

Міністр оборони також повідомив, що “на службу за контрактом до війська прийшло майже 70 тисяч українців, що в свою чергу дало можливість відмовитися від мобілізації. Ми створили 100-тисячний резерв Збройних Сил”.

“Органи військового управління набули бойових спроможностей. Значно підвищився рівень підготовки військ, оснащення, забезпечення, виріс потенціал Збройних Сил. На 2017 рік у нас є чітке розуміння і план що необхідно зробити для створення Збройних Сил, готових забезпечити територіальну цілісність і спокій наших людей”, — додав він.

С.Полторак також подякував військовим, волонтерам та українцям, які підтримують свою армію.

“Дякую, за ту турботу про Збройні Сили, яку ми відчуваємо щодня, за тепло ваших сердець, яке нам дуже необхідне. З таким народом армія непереможна! Щиро вітаю усіх зі святами та бажаю родинного щастя, міцного здоров’я, Божої підтримки та Перемоги! З Новим Роком та Різдвом Христовим!” — резюмував міністр оборони.

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