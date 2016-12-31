Министр обороны пожелал украинским воинам Божьей поддержки и победы
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Министр обороны Украины Степан Полторак в новогоднем поздравлении отметил, что 2016 год был переломным для Вооруженных Сил Украины, для каждого военнослужащего, а также пожелал воинам Божьей поддержки и победы, передает УНН.
"Мы завершили стратегическое оборонное планирование и приступили к практической фазе реформирования Вооруженных Сил. Нам удалось выполнить практически все мероприятия по реформированию, которые были спланированы на 2016 год ", - отметил С.Полторак.
Министр обороны также сообщил, что "на службу по контракту в армию пришло почти 70 тыс. украинцев, что в свою очередь дало возможность отказаться от мобилизации. Мы создали стотысячный резерв Вооруженных Сил ".
"Органы военного управления приобрели боевые способности. Значительно повысился уровень подготовки войск, оснащение, обеспечение, вырос потенциал Вооруженных Сил. На 2017 год у нас есть четкое понимание и план что необходимо сделать для создания Вооруженных Сил, готовых обеспечить территориальную целостность и спокойствие наших людей ", - добавил он.
С.Полторак также поблагодарил военных, волонтеров и украинцев, которые поддерживают свою армию.
"Спасибо, за ту заботу о Вооруженных Силах, которую мы ощущаем ежедневно, за тепло ваших сердец, которое нам очень необходимо. С таким народом армия непобедима! Искренне поздравляю всех с праздниками и желаю семейного счастья, крепкого здоровья, Божьей поддержки и Победы! С Новым Годом и Рождеством Христовым! ", - резюмировал министр обороны.