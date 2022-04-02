Міністр Інфраструктури України розповів про відбудова Тростянця та Харкова

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"Тростянець ми плануємо відновлювати досить швидко. Я сподіваюся, що конкретний план буде наступного тижня. Ми вже частково розподілили. Залізницю, залізничний вокзал і площу перед ним буде відновлювати Укрзалізниця. З власниками підприємств будемо зв’язуватися, просити, щоб якомога швидше запускати виробництво, щоб люди поверталися до міста. Житло – будемо аналізувати і дивитися по кожному будинку, приводити до ладу і будувати нові", - заявив Міністр Інфраструктури України.

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Також, Олександр Кубраков проаналізував складність та терміни відбудови Харкова.

"Харків це майже 2000 будівель, які зруйновані. 1500 тисячі – не підлягають ремонту. Це і 50 шкіл і лікарні. І тут вже буде багато робіт. Я подіваюся, що більшість об’єктів ми зможемо за рік-два відбудувати, побудувати нові об’єкти по суті.

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