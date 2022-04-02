Министр инфраструктуры Украины рассказал о восстановлении Тростянца и Харькова

Цитата

"Тростянец мы планируем восстанавливать довольно быстро. Я надеюсь, что конкретный план будет на следующей неделе. Мы уже частично распределили. Железную дорогу, железнодорожный вокзал и площадь перед ним будет восстанавливать Укрзализныця. С владельцами предприятий будем связываться, просить, чтобы как можно быстрее запускать производство, чтобы люди возвращались в город. Жилье - будем анализировать и смотреть по каждому дому, приводить в порядок и строить новые", - заявил Министр Инфраструктуры Украины.

Детали

Также, Александр Кубраков проанализировал сложность и сроки восстановления Харькова.

"Харьков это почти 2000 зданий, которые разрушены. 1500 Тысячи-не подлежат ремонту. Это и 50 школ и больницы. И здесь уже будет много работ. Я считаю, что большинство объектов мы сможем за год-два отстроить, построить новые объекты по сути.

Напомним

Государство компенсирует каждый метр утраченной недвижимости: через "Дия" уже можно подать заявку - Зеленский.