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Министр инфраструктуры Украины рассказал о восстановлении Тростянца и Харькова

Киев • УНН

 • 229422 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Министр Инфраструктуры Украины Александр Кубраков в эфире телеканала РАДА рассказал, какие имеет планы на восстановление Тростянца и Харькова. Об этом сообщает УНН.

Министр инфраструктуры Украины рассказал о восстановлении Тростянца и Харькова

Цитата

"Тростянец мы планируем восстанавливать довольно быстро. Я надеюсь, что конкретный план будет на следующей неделе. Мы уже частично распределили. Железную дорогу, железнодорожный вокзал и площадь перед ним будет восстанавливать Укрзализныця. С владельцами предприятий будем связываться, просить, чтобы как можно быстрее запускать производство, чтобы люди возвращались в город. Жилье - будем анализировать и смотреть по каждому дому, приводить в порядок и строить новые", - заявил Министр Инфраструктуры Украины.

Детали

Также, Александр Кубраков проанализировал сложность и сроки восстановления Харькова.

"Харьков это почти 2000 зданий, которые разрушены. 1500 Тысячи-не подлежат ремонту. Это и 50 школ и больницы. И здесь уже будет много работ. Я считаю, что большинство объектов мы сможем за год-два отстроить, построить новые объекты по сути.

Напомним

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