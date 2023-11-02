Міністр фінансів Німеччини запевнив Україну у подальшій підтримці
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Мністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер під час візиту до Латвії запевнив Україну у подальшій підтримці, пише УНН з посиланням на tagesschau.
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"Ми обидва стоїмо на боці українського народу - і Україну необхідно підтримати в її зусиллях захистити себе. росія не повинна досягати своїх військових цілей", - сказав Лінднер після зустрічі зі своїм латвійським колегою Арвілсом Асераденсом у Ризі.
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Лідери ЄС пообіцяли, що продовжать потужну фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку України стільки, скільки потрібно.