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Мінфін: за перше півріччя 2020 року прибуток держбанків зменшився на 17%

Мінфін: за перше півріччя 2020 року прибуток держбанків зменшився на 17%

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. У першому півріччі 2020 року 4 держбанки отримали 16,2 млрд грн прибутку, що на 17% (3,4 млрд грн) менше, ніж за відповідний період 2019 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Мінфіну.

"За підсумками першого півріччя 2020 року банки державного сектору отримали прибуток у розмірі 16,2 млрд грн, що на 17% (3,4 млрд грн) менше, ніж за відповідний період минулого року. Зменшення прибутку, перш за все, було пов’язано із зростанням витрат на формування резервів банків", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що від початку року на 0,7% (1,5 мільярда гривень) зменшився кредитний портфель банків державного сектору.

"У ІІ кварталі 2020 року на тлі пандемії COVID-19 банки спостерігали зниження попиту на кредити. У цілому попит на кредити впав на 5,7% (13,1 мільярда гривень) у порівнянні з відповідним періодом минулого року", - повідомляють у відомстві.

Натомість спостерігається зростання обсягу коштів клієнтів на обслуговуванні банківської системи державного сектору. За І півріччя 2020 р. їх обсяг зріс на 10%, або на 58,6 млрд грн ( за ІІ квартал – на 3,6%, або на 23,3 млрд грн).

Зокрема обсяг коштів юридичних осіб зріс – на 6%, або на 15,5 млрд грн ( у ІІ кварталі – на 5,7%, або на 14,3 млрд грн), коштів фізичних осіб – на 12%, або на 41,1 млрд грн (у ІІ кварталі – на 3%, або на 11,1 млрд грн).

Як раніше повідомляв УНН, платоспроможні банки за I півріччя 2020 року отримали на 23% менше чистого прибутку, аніж за аналогічний період минулого року.

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