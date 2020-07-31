Нацбанк констатував сповільнення темпів зростання доходів банків

"У січні – червні 2020 року платоспроможні банки отримали 23,8 млрд грн чистого прибутку, що на 23% менше аналогічного періоду минулого року, коли банківський сектор заробив понад 31 млрд грн", - інформує пресслужба.

Повідомляється, що у ІІ кварталі 2020 року чистий фінансовий результат банків становив 7,7 млрд грн, що удвічі менше, якщо порівняти з попереднім кварталом, та в 2,4 раза – якщо порівняти з ІІ кварталом 2019 року.

"Основною причиною стало формування на випередження резервів під очікувані збитки в сумі 13,1 млрд грн за квартал, як це передбачено міжнародними стандартами фінансової звітності", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Також зазначається, що загальне зниження бізнес-активності під час карантину та падіння попиту на кредити й банківські послуги, а також збільшення неплатежів за кредитами негативно позначаються на процентних та комісійних доходах банків.

"Так, уперше за останні чотири роки чистий комісійний дохід банків цього року скоротився на 1,5% до 20,5 млрд грн, якщо порівняти з аналогічним періодом попереднього року. У ІІ кварталі він зменшився на 10,2%, якщо порівняти з відповідним кварталом минулого року. Зростання чистого процентного доходу уповільнилося до найнижчого за чотири роки значення – 3.9% за перше півріччя, та 1,1% за ІІ квартал поточного року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року", - повідомляють у Нацбанку.

За даними пресслжби, станом на 1 липня 2020 року з 75 платоспроможних банків 59 банків були прибутковими та отримали чистий прибуток 26,3 млрд грн, що перекрило збитки 16 банків на загальну суму 2,5 млрд грн.

Як повідомляв УНН, Нацбанк спрогнозував перелік галузей з найбільшими перспективами росту після коронакризи.