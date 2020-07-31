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Нацбанк констатировал замедление темпов роста доходов банков

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 июля. УНН. Платежеспособные банки за I полугодие 2020 года получили на 23% меньше чистой прибыли, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает УНН.

"В январе - июне 2020 года платежеспособные банки получили 23,8 млрд грн чистой прибыли, что на 23% меньше аналогичного периода прошлого года, когда банковский сектор заработал более 31 млрд грн", - информирует пресс-служба.

Сообщается, что во II квартале 2020 года чистый финансовый результат банков составил 7,7 млрд грн, что вдвое меньше, если сравнить с предыдущим кварталом, и в 2,4 раза - если сравнить со II кварталом 2019 года.

"Основной причиной стало формирование на опережение резервов под ожидаемые убытки в сумме 13,1 млрд грн за квартал, как это предусмотрено международными стандартами финансовой отчетности", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что общее снижение бизнес-активности во время карантина и падения спроса на кредиты и банковские услуги, а также роста неплатежей по кредитам негативно сказываются на процентных и комиссионных доходах банков.

"Так, впервые за последние четыре года чистый комиссионный доход банков в этом году сократился на 1,5% до 20,5 млрд грн, если сравнить с аналогичным периодом предыдущего года. Во втором квартале он уменьшился на 10,2%, если сравнить с соответствующим кварталом прошлого года. Рост чистого процентного дохода замедлился до самого низкого за четыре года значения - 3,9% за первое полугодие, и 1,1% за второй квартал текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ", - сообщают в Нацбанке.

По данным пресс-слжбы, по состоянию на 1 июля 2020 года из 75 платежеспособных банков 59 банков были прибыльными и получили чистую прибыль 26,3 млрд грн, что перекрыло убытки 16 банков на общую сумму 2,5 млрд грн.

Как сообщал УНН, Нацбанк прогнозирует перечень отраслей с наибольшими перспективами роста после коронакризиса.

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