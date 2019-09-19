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Мінер столичного мосту Метро Олексій Белько просить вибачення

Мінер столичного мосту Метро Олексій Белько просить вибачення

Київ • УНН

 • 16164 перегляди

КИЇВ. 19 вересня. УНН. Олексій Белько, якого вчора затримали під час погроз замінувати столичний міст Метро, попросив вибачення і пояснив свою поведінку. Про це під час брифінгу повідомила Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та ВПО Оксана Коляда, передає кореспондент УНН.

“Він просить вибачення. Він просить вибачення перед усіма, зокрема, перед жителями міста Києва. Олексій сказав, що він не мав наміру підривати міст. Все, що він хотів — це привернути до себе увагу”, — сказала Коляда.

За її словами, одне з завдань Міністерства — забезпечити так, аби ветерани ,починаючи від служби в військкоматах і закінчуючи вже своїм життям після служби, не були позбавлені цієї уваги.

“Олексій каже, що у нього були проблеми з влаштуванням на роботу, відсутністю коштів, проблеми з дівчиною. Тому, склалася така ситуація і в такому серйозному стані він вчинив вчинок”, — сказала Коляда.

Нагадаємо, Міністерство у справах ветеранів України повідомило, що захищатиме інтереси мінера столичного мосту Метро Олексія Белько, як і будь-якого учасника конфлікту на Сході України.

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