Минер столичного моста Метро Алексей Белько просит прощения

“Он просит прощения. Он просит прощения перед всеми, в частности, перед жителями города Киева. Алексей сказал, что он не собирался подрывать мост. Все, что он хотел — это привлечь к себе внимание”, — сказала Коляда.

По ее словам, одна из задач Министерства — обеспечить так, чтобы ветераны, начиная от службы в военкоматах и заканчивая уже своей жизнью после службы не были лишены этого внимания.

“Алексей говорит, что у него были проблемы с устройством на работу, отсутствием средств, проблемы с девушкой. Поэтому, сложилась такая ситуация и в таком серьезном состоянии он совершил поступок”, — сказала Коляда.

Напомним, Министерство по делам ветеранов Украины сообщило, что будет защищать интересы минера столичного моста Метро Алексея Белько, как и любого участника конфликта на Востоке Украины.