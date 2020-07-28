Міненерго висловило співчуття з приводу загибелі гірника на шахті "Новодружеська"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. У понеділок, 27 липня, на ВП "Шахта Новодружеська" ПАТ "Лисичанськвугілля" стався нещасний випадок з прохідником дільниці підготовчих робіт № 1 Прохорцевим Костянтином Валерійовичем, 1979 року народження. Про це повідомили у Міненерго, передає УНН.
"Стислі обставини нещасного випадку: 27 липня о 15 годині 40 хвилин сталося раптове обвалення фрагменту бетонного кріплення з покрівлі виробки, внаслідок чого Костянтин Прохорцев отримав політравму. До прибуття лікарів потерпілий знаходився у медичному пункті шахти без свідомості, де йому надавалася перша медична допомога. Політравма виявилась несумісною з життям, о 16 год. 25 хв лікарі констатували смерть потерпілого", - розповіли у відомстві.
Територіальним органом Держпраці у Луганській області утворена комісія із спеціального розслідування.
Міністерство енергетики та особисто Ольга Буславець висловлюють щирі співчуття родичам і близьким гірника.