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19 березня, 18:42 • 46764 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 100588 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 101389 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 117040 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 123526 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 120316 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 155986 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125090 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124786 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123914 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Міненерго висловило співчуття з приводу загибелі гірника на шахті "Новодружеська"

Міненерго висловило співчуття з приводу загибелі гірника на шахті "Новодружеська"

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 липня. УНН. У понеділок, 27 липня, на ВП "Шахта Новодружеська" ПАТ "Лисичанськвугілля" стався нещасний випадок з прохідником дільниці підготовчих робіт № 1 Прохорцевим Костянтином Валерійовичем, 1979 року народження. Про це повідомили у Міненерго, передає УНН.

"Стислі обставини нещасного випадку: 27 липня о 15 годині 40 хвилин сталося раптове обвалення фрагменту бетонного кріплення з покрівлі виробки, внаслідок чого Костянтин Прохорцев отримав політравму. До прибуття лікарів потерпілий знаходився у медичному пункті шахти без свідомості, де йому надавалася перша медична допомога. Політравма виявилась несумісною з життям, о 16 год. 25 хв лікарі констатували смерть потерпілого", - розповіли у відомстві.

Територіальним органом Держпраці у Луганській області утворена комісія із спеціального розслідування.

Міністерство енергетики та особисто Ольга Буславець висловлюють щирі співчуття родичам і близьким гірника.

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