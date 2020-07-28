Минэнерго выразило сожаление по поводу гибели горняка на шахте "Новодружеская"

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 38138 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102236 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107142 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 134390 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110943 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131851 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102153 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102600 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104448 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102071 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минэнерго выразило сожаление по поводу гибели горняка на шахте "Новодружеская"

Минэнерго выразило сожаление по поводу гибели горняка на шахте "Новодружеская"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 июля. УНН. В понедельник, 27 июля, на УП "Шахта Новодружеская" ОАО "Лисичанскуголь" произошел несчастный случай с проходчиком участка подготовительных работ № 1 Прохорцевым Константином Валерьевичем, 1979 года рождения. Об этом сообщили в Минэнерго, передает УНН.

"Краткие обстоятельства несчастного случая: 27 июля в 15 часов 40 минут произошло внезапное обрушение фрагмента бетонного крепления с кровли выработки, в результате чего Константин Прохорцев получил политравму. До прибытия врачей пострадавший находился в медицинском пункте шахты без сознания, где ему предоставлялась первая медицинская помощь. Политравма оказалась несовместимой с жизнью, в 16 ч. 25 мин врачи констатировали смерть потерпевшего", - рассказали в ведомстве.

Территориальным органом Гоструда в Луганской области образована комиссия по специальному расследованию.

Министерство энергетики и лично Ольга Буславец выражают искренние соболезнования родственникам и близким горняка.

Украинские Национальные Новости

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