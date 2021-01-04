Мільярдер Джек Ма "зник" після критики фінсистеми КНР

Так, Ма нічого не писав у Twitter уже майже три місяці з моменту його останнього повідомлення 10 жовтня минулого року.

Нещодавно він не зміг з'явитися у заключному епізоді шоу "Africa's Business Heroes", шоу талантів Фонду Джека Ма, в якому 10 початківців африканських підприємців отримують загальний грант в розмірі 1,5 млн доларів на реалізацію своїх ідей.

Китайський мільярдер був замінений у якості судді в заключному епізоді шоу співзасновником Alibaba Люсі Пен, і його фотографія була також видалена з веб-сторінки суддівства, повідомляє The Financial Times.

У новинах також процитували представника Alibaba, який заявив, що Ма більше не може брати участь у фіналі шоу через свій розпорядок.

Відзначається, що 24 жовтня 2020 року під час виступу на саміті, 56-річний засновник китайського гіганта електронної комерції розкритикував банківську систему комуністичної країни і закликав до реформ. Він навіть сказав, що китайські банки працюють з менталітетом "ломбарду".

Промова прозвучала всього за пару тижнів до запланованого первинного публічного розміщення акцій (IPO) Ant Group, дочірньої компанії Alibaba.

Лістинг на фондовому ринку був визнаний найбільшим у світі IPO вартістю близько 35 млрд доларів, але всього за пару днів до того, як це сталося, регулятори КНР призупинили його, пославшись на "серйозні проблеми".

Згодом проти компаній пана Ма було здійснено низку дій, включаючи антимонопольне розслідування відносно Alibaba.

Як повідомляв УНН, КНР запустила розслідування щодо онлайн-рітейлера Alibaba Group мільярдера Джека Ма, якого антимонопольний орган країни запідозрив у монополістичній діяльності.

Відзначимо, що у вересні минулого року китайського бізнесмена, який назвав Сі Цзіньпіна "клоуном", засудили на 18 років у справі "про корупцію".