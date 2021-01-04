Миллиардер Джек Ма "исчез" после критики финсистемы КНР
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Китайский миллиардер, основатель платформы электронной коммерции Alibaba Джек Ма не появлялся на публике в течение нескольких недель, после того как он критиковал государственную финансовую систему КНР и выступал за реформы, передает УНН со ссылкой на The Independent.
Так, Ма ничего не писал в Twitter уже почти три месяца с момента его последнего сообщения 10 октября прошлого года.
Недавно он не смог появиться в заключительном эпизоде шоу "Africa's Business Heroes", шоу талантов Фонда Джека Ма, в котором 10 начинающих африканских предпринимателей получают общий грант в размере 1,5 млн долларов на реализацию своих идей.
Китайский миллиардер был заменен в качестве судьи в заключительном эпизоде шоу соучредителем Alibaba Люси Пен, и его фотография была также удалена с веб-страницы судейства, сообщает The Financial Times.
В новостях также процитировали представителя Alibaba, который заявил, что Ма больше не может участвовать в финале шоу из-за своего распорядка.
Отмечается, что 24 октября 2020 года во время выступления на саммите, 56-летний основатель китайского гиганта электронной коммерции раскритиковал банковскую систему коммунистической страны и призвал к реформам. Он даже сказал, что китайские банки работают с менталитетом "ломбарда".
Речь прозвучала всего за пару недель до запланированного первичного публичного размещения акций (IPO) Ant Group, дочерней компании Alibaba.
Листинг на фондовом рынке был признан крупнейшим в мире IPO стоимостью около 35 млрд долларов, но всего за пару дней до того, как это произошло, регуляторы КНР приостановили его, сославшись на "серьезные проблемы".
Впоследствии против компаний господина Ма было осуществлено ряд действий, включая антимонопольное расследование в отношении Alibaba.
Как сообщал УНН, КНР запустила расследование онлайн-ритейлера Alibaba Group миллиардера Джека Ма, которого антимонопольный орган страны заподозрил в монополистической деятельности.
Отметим, что в сентябре прошлого года китайского бизнесмена, который назвал Си Цзиньпина "клоуном", осудили на 18 лет по делу "о коррупции".