Милованов прокоментував підвищення ФОПам лімітів доходу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Підвищення ФОПам лімітів доходу потрібно для того, аби талановиті люди заробляли більше. Про це під час брифінгу зазначив міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, передає кореспондент УНН.
"Такий підхід, такі ринкові стосунки, трудові відносини потрібно масштабувати для того, щоб талановиті люди були більш успішні і могли собі заробляти більше грошей. Тому, я думаю, що важливо не зруйнувати цю систему, але податкова реформа потрібна і позиція Мінекономіки по податковій реформі включає в собі таку концепцію: ми маємо менше обкладати податками працю і інвестиції, і тоді компенсаторів шукати в обкладанні активів: землі, нерухомості тощо. Але це на рівні концепції, тому що на практичному рівні це означає, що податок на землю – місцевий, а на працю – податок на національному рівні", - пояснив Милованов.
Нагадаємо, Рада ухвалила поправку до законопроекту №1210, яка передбачає підвищення лімітів для ФОПів 1, 2 та 3 груп до 1, 5 та 7 мільйонів гривень на рік відповідно.