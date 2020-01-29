Милованов прокомментировал повышение ФЛП лимитов дохода
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Повышение ФЛП лимитов дохода нужно для того, чтобы талантливые люди зарабатывали больше. Об этом во время брифинга сказал министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает корреспондент УНН.
"Такой подход, такие рыночные отношения, трудовые отношения нужно масштабировать для того, чтобы талантливые люди были более успешны и могли себе зарабатывать больше денег. Поэтому, я думаю, что важно не разрушить эту систему, но налоговая реформа нужна и позиция Минэкономики по налоговой реформе включает в себя такую концепцию: мы должны меньше облагать налогами труд и инвестиции, и тогда компенсаторов искать в обложении активов: земли, недвижимости и пр. Но это на уровне концепции, так как на практическом уровне это означает, что налог на землю - местный, а на работу - налог на национальном уровне", - пояснил Милованов.
Напомним, Рада приняла поправку к законопроекту №1210, которая предусматривает повышение лимитов для ФЛП 1, 2 и 3 групп до 1, 5 и 7 миллионов гривен в год соответственно.