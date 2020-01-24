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Милованов пояснив, у чому "перемога" 17% зростання безробіття

Київ • УНН

 • 20679 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов впевнений, що наразі ніякої "зради" щодо статистики по безробіттю немає. Про це він повідомив на особистій сторінці у Facebook, інформує УНН.

Милованов пояснив, у чому "перемога" 17% зростання безробіття

"Пояснення про 17% зростання безробіття. Чому зради немає, а є перемога. Насправді, безробіття падає, а не зростає. Якщо порівнювати рівень безробіття за 9 місяців 2018 та 2019 років, то він знизився на 0,5% - з 8,6 до 8,1 відсотків. Але днями в мережі поширювали інформацію, що показник непрацевлаштованих осіб з листопада зріс на 17%, що абсолютно не відображає загальну тенденцію ринку праці. Чому? Подивіться на графік", - написав міністр.

За його словами, зростання офіційно зареєстрованих з листопада до грудня відбувається кожного року (зазвичай на 15-17%).

"Це сезонне явище пов’язане зі зменшенням роботи в сільському господарстві в цей період. А як тоді правильно дивитись на цей показник? Потрібно порівнювати рік до року - тобто кількість офіційно зареєстрованих безробітних в грудні 2019 року до грудня 2018 року. І тут ми бачимо, що цей показник впав майже на 1%", - зауважив Милованов.

Також він розповів про різницю між офіційно зареєстрованим безробітними і всіма безробітними.

"17% - це про офіційно зареєстрованих. Падіння рік до року на 1% - це теж про офіційно зареєстрованих. А падіння на 0,5% безробітних - це про всіх безробітних, зареєстрованих і ні. Справа в тому, що на облік до Державної служби зайнятості звертаються лише 22% непрацевлаштованих осіб, тобто статус офіційно зареєстрованого - має тільки кожен 5-й безробітний українець. Про позитивні зрушення свідчить і триваюче зменшення середньорічної кількості зареєстрованих безробітних - з 460,2 тис осіб у 2015 році до 306,8 тис осіб у 2019 році", - розповів він.

Милованов також підкреслив, що "статистика це добре, але реальна ситуація на ринку праці вимагає комплексної реформи, яку ми започатковуємо".

Як повідомлялося раніше в УНН,  рівень безробіття в Україні скоротився на 0,5% - Служба зайнятості.

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