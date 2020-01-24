Милованов объяснил, в чем "победа" 17% роста безработицы

"Объяснение об 17% роста безработицы. Почему зрады нет, а есть перемога. На самом деле, безработица падает, а не растет. Если сравнивать уровень безработицы за 9 месяцев 2018 года и 2019 года, то он снизился на 0,5% - с 8,6 до 8,1 процентов. Но на днях в сети распространяли информацию, что показатель нетрудоустроенных лиц с ноября вырос на 17%, что совершенно не отражает общую тенденцию рынка труда. Почему? Посмотрите на график", - написал министр.

По его словам, рост официально зарегистрированных с ноября по декабрь происходит каждый год (обычно на 15-17%).

"Это сезонное явление связано с уменьшением работы в сельском хозяйстве в этот период. А как тогда правильно смотреть на этот показатель? Нужно сравнивать год к году - то есть количество официально зарегистрированных безработных в декабря 2019 года по декабрь 2018 года. И здесь мы видим, что этот показатель упал почти на 1%", - отметил Милованов.

Также он рассказал о разнице между официально зарегистрированными безработными и всеми безработными.

"17% - это об официально зарегистрированных. Падение год к году на 1% - это тоже об официально зарегистрированных. А падение на 0,5% безработных - это обо всех безработных, зарегистрированных и нет. Дело в том, что на учет в Государственной службы занятости обращаются лишь 22% нетрудоустроенных лиц, то есть статус официально зарегистрированного - имеет только каждый 5-й безработный украинец. О положительных сдвигах свидетельствует и продолжающееся уменьшение среднегодового количества зарегистрированных безработных - с 460,2 тыс человек в 2015 году до 306,8 тыс человек в 2019 году", - рассказал он.

Милованов также подчеркнул, что "статистика это хорошо, но реальная ситуация на рынке труда требует комплексной реформы, которую мы начинаем".

Как сообщалось ранее в УНН, уровень безработицы в Украине сократился на 0,5% - Служба занятости.