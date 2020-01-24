Милованов объяснил, в чем "победа" 17% роста безработицы

$41.340.00
45.850.00
ukru
Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
06:12 • 3280 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
05:00 • 15209 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 55764 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 120547 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 128305 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 197109 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 195218 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 408642 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 229143 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 515351 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
1м/с
76%
Популярные новости

Буданов: общество должно быть готово узнать всю правду о войне со временем

5 апреля, 21:52 • 13728 просмотра

Атака дронов на Николаев: в ГСЧС показали последствия

5 апреля, 23:21 • 22763 просмотра

кремль пытается разрушать ЕС для дрейфа части стран в собственную зону влияния - руководитель ЦПД

6 апреля, 00:33 • 12995 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

03:30 • 11297 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

03:51 • 7404 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 158366 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 146294 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 233924 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 408642 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 515351 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 55764 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 48985 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 47506 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 54293 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 84618 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Милованов объяснил, в чем "победа" 17% роста безработицы

Киев • УНН

 • 20679 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов уверен, что сейчас никакой "зрады" по статистике по безработице нет. Об этом он сообщил на личной странице в Facebook, передает УНН.

Милованов объяснил, в чем "победа" 17% роста безработицы

"Объяснение об 17% роста безработицы. Почему зрады нет, а есть перемога. На самом деле, безработица падает, а не растет. Если сравнивать уровень безработицы за 9 месяцев 2018 года и 2019 года, то он снизился на 0,5% - с 8,6 до 8,1 процентов. Но на днях в сети распространяли информацию, что показатель нетрудоустроенных лиц с ноября вырос на 17%, что совершенно не отражает общую тенденцию рынка труда. Почему? Посмотрите на график", - написал министр.

По его словам, рост официально зарегистрированных с ноября по декабрь происходит каждый год (обычно на 15-17%).

"Это сезонное явление связано с уменьшением работы в сельском хозяйстве в этот период. А как тогда правильно смотреть на этот показатель? Нужно сравнивать год к году - то есть количество официально зарегистрированных безработных в декабря 2019 года по декабрь 2018 года. И здесь мы видим, что этот показатель упал почти на 1%", - отметил Милованов.

Также он рассказал о разнице между официально зарегистрированными безработными и всеми безработными.

"17% - это об официально зарегистрированных. Падение год к году на 1% - это тоже об официально зарегистрированных. А падение на 0,5% безработных - это обо всех безработных, зарегистрированных и нет. Дело в том, что на учет в Государственной службы занятости обращаются лишь 22% нетрудоустроенных лиц, то есть статус официально зарегистрированного - имеет только каждый 5-й безработный украинец. О положительных сдвигах свидетельствует и продолжающееся уменьшение среднегодового количества зарегистрированных безработных - с 460,2 тыс человек в 2015 году до 306,8 тыс человек в 2019 году", - рассказал он.

Милованов также подчеркнул, что "статистика это хорошо, но реальная ситуация на рынке труда требует комплексной реформы, которую мы начинаем".

Как сообщалось ранее в УНН, уровень безработицы в Украине сократился на 0,5% - Служба занятости.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЭкономика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,446.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,811.98