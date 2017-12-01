Мілевський став найкращим асистентом сезону в ФК "Динамо-Брест"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Український 32-річний форвард білоруської команди “Динамо-Брест” Артем Мілевський переміг в одній із статистичних номінацій клубу за підсумками сезону, передає УНН з посиланням на сайт білоруської команди.
Кращим гравцем за кількістю гольових передач серед нападників, та й у всій команді, став Мілевський — 6 гольових пасів. У півзахисників Леандро Торреса і Павла Нехайчика по п’ять асистів.Всього клуб зробив 33 гольові передач в чемпіонаті Білорусїі, 7 в Кубку і одну в Лізі Європи.
Варто відзначити, що для 6 гольових передач Мілевському знадобилося лише пів сезону, оскільки 32-річний нападник перейшов в "Динамо-Брест" в липні 2017 року.
Як повідомляв УНН, Мілевський зацікавив чинного чемпіона Болгарії ФК “Лудогорець”.