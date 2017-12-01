Мілевський став найкращим асистентом сезону в ФК "Динамо-Брест"

Кращим гравцем за кількістю гольових передач серед нападників, та й у всій команді, став Мілевський — 6 гольових пасів. У півзахисників Леандро Торреса і Павла Нехайчика по п’ять асистів.Всього клуб зробив 33 гольові передач в чемпіонаті Білорусїі, 7 в Кубку і одну в Лізі Європи.

Варто відзначити, що для 6 гольових передач Мілевському знадобилося лише пів сезону, оскільки 32-річний нападник перейшов в "Динамо-Брест" в липні 2017 року.

Як повідомляв УНН, Мілевський зацікавив чинного чемпіона Болгарії ФК “Лудогорець”.