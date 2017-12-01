Милевский стал лучшим ассистентом сезона в ФК "Динамо-Брест"

Лучшим игроком по количеству голевых передач среди нападающих, и во всей команде, стал Милевский — 6 голевых пасов. В полузащитников Леандро Торреса и Павла Нехайчика по пять асистов. Всего клуб сделал 33 голевые передачи в чемпионате Билорусии, 7 в Кубке и одну в Лиге Европы.

Стоит отметить, что для 6 голевых передач Милевскому понадобилось всего пол сезона, поскольку 32-летний нападающий перешел в “Динамо-Брест” в июле 2017 года.

Как сообщал УНН, Милевский заинтересовал действующего чемпиона Болгарии ФК “Лудогорец”.