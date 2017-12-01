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Милевский стал лучшим ассистентом сезона в ФК "Динамо-Брест"

Милевский стал лучшим ассистентом сезона в ФК "Динамо-Брест"

Киев  •  УНН

 • 18097 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Украинский 32-летний форвард белорусской команды “Динамо-Брест” Артем Милевский победил в одной из статистических номинаций клуба по итогам сезона, передает УНН со ссылкой на сайт белорусской команды.

Лучшим игроком по количеству голевых передач среди нападающих, и во всей команде, стал Милевский — 6 голевых пасов. В полузащитников Леандро Торреса и Павла Нехайчика по пять асистов. Всего клуб сделал 33 голевые передачи в чемпионате Билорусии, 7 в Кубке и одну в Лиге Европы.

Стоит отметить, что для 6 голевых передач Милевскому понадобилось всего пол сезона, поскольку 32-летний нападающий перешел в “Динамо-Брест” в июле 2017 года.

Как сообщал УНН, Милевский заинтересовал действующего чемпиона Болгарии ФК “Лудогорец”.

Украинские Национальные Новости

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