Міланський “Інтер” звільнив головного тренера
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Міланський “Інтер” звільнив з посади головного тренера нідерландського фахівця Франка де Бура, передає УНН з посиланням на прес-службу італійського клубу.
“ФК "Інтер“ повідомляє про те, що сьогодні клуб розриває договір з головним тренером Франком де Буром. Ми вдячні тренеру за його роботу в останні місяці”, — йдеться в повідомленні.
До матчу Ліги Європи команду готуватиме тренер Стефано Векки.
Нагадаємо, нідерландський фахівець Франк де Бур був призначений головним тренером міланського "Інтера" у серпні цього року.