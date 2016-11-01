Миланский "Интер" уволил главного тренера

"ФК" Интер "сообщает о том, что сегодня клуб разрывает договор с главным тренером Франком де Буром. Мы благодарны тренеру за его работу в последние месяцы", - говорится в сообщении.

К матчу Лиги Европы команду будет готовить тренер Стефано Векки.

Напомним, нидерландский специалист Франк де Бур был назначен главным тренером миланского "Интера" в августе этого года .