Мікроавтобус та вантажівка зіштовхнулись біля Кропивницького: сім осіб травмовано
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 1 квітня. УНН. На Кіровоградщині сьогодні о 08:53 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що на автодорозі поблизу Пантаївки Олександрійського району сталась ДТП за участі мікроавтобуса Ford Transit та вантажівки Mercedes-Benz Sprinter. Про це УНН поінформували в прес-службі УДСНС в області.
У результаті зіткнення семеро осіб травмувалися, загиблих немає.
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Рятувальники деблокували із понівечених автівок трьох постраждалих та допомогли транспортувати їх до автомобілів швидкої допомоги.
Нагадаємо, протягом 31 березня у Києві сталося чотири ДТП, в яких травмувалося четверо людей.