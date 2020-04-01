На Миколаївщині легковик не розминувся з "КАМАЗом", є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. На трасі "Одеса-Миколаїв" сталася ДТП за участю вантажівки та легковика. Водій легкового автомобіля загинув на місці події. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр ДСНС у Миколаївській області.
"1 квітня о 12:58 до Служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на трасі М-14 "Одеса-Миколаїв" біля с. Красне Березанського району Миколаївської області за участі легкового автомобіля Fiat Doblo та вантажного КАМАЗу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок ДТП від отриманих травм на місці загинув водій з легковика, водія вантажівки затисло елементами транспортного засобу.
"Рятувальники за допомогою гідравлічного обладнання деблокували чоловіка та передали бригаді швидкої медичної допомоги. Обставини з'ясовують співробітники правоохоронних органів", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, протягом 31 березня у Києві сталося чотири ДТП, в яких травмувалося четверо людей.