В Николаевской области легковушка не разминулась с "КАМАЗом", есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. На трассе "Одесса-Николаев" произошло ДТП с участием грузовика и легковушки. Водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ГСЧС в Николаевской области.
"1 апреля в 12:58 в Службу спасения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на трассе М-14 "Одесса-Николаев" возле с. Красное Березанского района Николаевской области с участием легкового автомобиля Fiat Doblo и грузового "КАМАЗа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате ДТП от полученных травм на месте погиб водитель с легковушки, водителя грузовика зажало элементами транспортного средства.
"Спасатели с помощью гидравлического оборудования деблокировали мужчину и передали бригаде скорой медицинской помощи. Обстоятельства выясняют сотрудники правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
Напомним, в течение 31 марта в Киеве произошло четыре ДТП, в которых травмировано четыре человека.