В Николаевской области легковушка не разминулась с "КАМАЗом", есть погибший

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 69248 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 81676 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 94862 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 92367 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 105516 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 90198 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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4 марта, 15:53 • 131062 просмотра

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КИЕВ. 1 апреля. УНН. На трассе "Одесса-Николаев" произошло ДТП с участием грузовика и легковушки. Водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ГСЧС в Николаевской области.

"1 апреля в 12:58 в Службу спасения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на трассе М-14 "Одесса-Николаев" возле с. Красное Березанского района Николаевской области с участием легкового автомобиля Fiat Doblo и грузового "КАМАЗа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ДТП от полученных травм на месте погиб водитель с легковушки, водителя грузовика зажало элементами транспортного средства.

"Спасатели с помощью гидравлического оборудования деблокировали мужчину и передали бригаде скорой медицинской помощи. Обстоятельства выясняют сотрудники правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение 31 марта в Киеве произошло четыре ДТП, в которых травмировано четыре человека.

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