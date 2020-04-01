Микроавтобус и грузовик столкнулись возле Кропивницкого: семь человек травмированы

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Кировоградской области сегодня в 08:53 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на автодороге вблизи Пантаевки Александрийского района произошло ДТП с участием микроавтобуса Ford Transit и грузовики Mercedes-Benz Sprinter. Об этом УНН сообщили в пресс-службе УГСЧС в области.