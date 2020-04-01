Микроавтобус и грузовик столкнулись возле Кропивницкого: семь человек травмированы
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Кировоградской области сегодня в 08:53 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на автодороге вблизи Пантаевки Александрийского района произошло ДТП с участием микроавтобуса Ford Transit и грузовики Mercedes-Benz Sprinter. Об этом УНН сообщили в пресс-службе УГСЧС в области.
В результате столкновения семь человек получили травмы, погибших нет.
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Спасатели деблокировали с автомобилей трех пострадавших и помогли транспортировать их к автомобилям скорой помощи.
Напомним, в течение 31 марта в Киеве произошло четыре ДТП, в которых травмировано четыре человека.